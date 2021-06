Muere la exluchadora de la WWE Melissa Coates a los 50 años

La exestrella de la WWE Melissa Coates , conocida como 'Super Genie' en el ring, ha fallecido a los 50 años de edad , según ha confirmado una amiga en redes sociales esta semana. Coates se sometió a una amputación de una pierna que le salvó la vida por graves coágulos de sangre en 2020 , pero aún no se ha dado la causa oficial de la muerte.

"Esta puede ser la publicación más difícil que he hecho ... Acabo de recibir noticias de Terry 'Sabu' Brunk de que 'Super Genie' Melissa Coates falleció esta tarde", escribió la amiga de la difunta el pasado miércoles en su perfil de Facebook.

Culturista, modelo y luchadora

"También he hablado con su hermano, JR Coates y su sobrina, Cassi. Me dijeron que publicara esta triste noticia. No atenderán llamadas y por favor respete su privacidad en este momento. Por favor manténgalos a todos en sus pensamientos y oraciones", añadió.