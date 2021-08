Una mujer y su hija menor mueren intentando cruzar la frontera de México y EEUU por el intenso calor

Aunque no se han confirmado las causas de la muerte, al parecer, madre e hija no habrían soportado las intensas temperaturas, pues no tenían signos de violencia. No en vano, el desierto de Arizona es conocido por el peligro que supone para los migrantes que a diario intentan entrar en Estados Unidos. En 2019, por ejemplo, las autoridades estadounidenses hallaron 153 cuerpos sin vida en la zona.