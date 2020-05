Muere una niña de 5 meses tras darle una bebida con sangre de tortuga pensando que ello prevenía el COVID-19

Más de 170 personas han muerto ya de forma similar

La tragedia, no obstante, no pilla por sorpresa a la República Dominacana, donde han sido ya centenares los que, ya sea por ignorancia, por miedo o por engaño han recurrido a determinadas bebidas o productos creyendo que podía protegerles del coronavirus y otras afecciones. De hecho, hay quien vilmente y sin ningún tipo de remordimiento intenta aprovecharse precisamente de la vulnerabilidad y la precariedad de algunas personas que caen en la trampa de creer que les van a proporcionar unos remedios que en realidad, no solo es que no sean tal, sino que son peligrosos para su propia vida.