Muere una niña de 8 años: los médicos tardaron más de cuatro en diagnosticarle cáncer de huesos

Tumor maligno raro

"Con mi corazón totalmente roto les digo a todos que Darcy Rae Mcguire ganó sus alas de ángel esta mañana el 15.12.19. Ni siquiera puedo decirles lo devastados que estamos los niños y yo. Pero ella falleció muy pacíficamente en Rachel House y por eso estaré eternamente agradecida. Me gustaría dar las gracias a todos los que me envían mensajes para actualizaciones, pero yo y los niños necesitábamos unas semanas de descanso sin responder mensajes. Espero que todos lo entiendan. "Darcy fue verdaderamente uno en un millón y una gran parte de mi corazón nunca sanará. Estoy muy agradecida de haber tenido 8 años increíbles con ella, ella me ha enseñado mucho en este último año y la fortaleza que ha mantenido durante todo el tiempo es lo que me mantendrá fuerte. Vuela alto con los ángeles mi querida, querida Darcy"