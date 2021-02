Muere un niño de 11 años por hipotermia: una tormenta de nieve dejó sin electricidad su casa

La madre, María Elisa Pineda, contó que inicialmente no le dio importancia a que Cristian no se levantara por la mañana, ya que era normal que no se durmiera hasta muy tarde. Sin embargo, cuando Pineda fue a ver a Cristian, comprobó que "ya estaba muerto", según le contó a 'The Houston Chronicle'. El hermanastro no sufrió ningún tipo de daño, según Pineda.



Pineda dijo que su hijo había estado jugando fuera de casa el día anterior, ya que era la "primera vez" que veía llegar nieve a Estados Unidos desde que llegaran procedentes de Honduras hace dos años. "Por eso estaba emocionado afuera", explicó. "Todo estaba bien. Estaba feliz ese día. No estaba enfermo en absoluto", agregó.