Muere un niño de tres años tras incendiarse la caravana donde dormía con su padre y su hermano

El suceso a conmovido a la comunidad de Aberystwyth (Reino Unido). El niño, cuyo nombre era Zach Harvey y su hermano, Harley, en la caravana donde vivía su padre, Shaun Harvey, desde de que los progenitores se separasen meses atrás. Un repentino incendio calcinó la caravana en la que se encontraban. Shaun cogió a su hijo mayor y consiguió sacarlo al jardín. Intentó entrar de nuevo, pero las llamas se lo impidieron. Los vecinos explican cómo el hombre "estaba en calzoncillos y tenía todo el cuerpo quemado, hasta el cuello. No tenía cejas", según recoge El Caso .

"He matado a mi hijo"

Cuando entendió que su hijo pequeño estaba muerto, el padre se desesperó y empezó a gritar: "¡Mi hijo está muerto! ¡He matado a mi hijo!", según informa The Sun. Un vecino ha explicado que intentó calmarlo, "le decía que nadie había matado a nadie, que era un accidente, pero él no me escuchaba". Llamaron a emergencias y, mientras llegaban las primeras ambulancias, les dieron un baño de agua fría para aliviarles el dolor. Finalmente, el padre y el hijo superviviente fueron trasladados al hospital, donde se recuperan de las quemaduras.