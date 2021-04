DMX saltó a la fama a finales de la década de los 90. Se caracterizó por la violencia y el tono oscuro de sus letras, convirtiéndolo en uno de los artistas más aclamados por los fans, tanto del rap como del punk y el heavy metal. Entre sus sencillos más conocidos figuran éxtos como X Gon Give it To Ya, con más de 416 millones de reproducciones en Spotify, Party Up (Up in Here) o Where the Hood At.