Muere de sepsis a los 19 años tras llamar a su médico de cabecera 25 veces sin lograr cita

Es un suplicio que no solo ocurre en España. El intento de lograr una cita por teléfono o comunicar una urgencia. Esta vez, el drama nos llega de Gran Bretaña, pero es un caso significativo que nos pone de frente lo que es importante. Toby solo tenía 19 años, y toda la vida por delante. Murió de sepsis . Pero antes llamó 25 veces al médico de cabecera sin lograr una cita. Cuando al fin lo logró le dijeron que le atenderían en 48 horas.

Su drama no acabó ahí. El destino le siguió jugando malas pasadas. Fue al centro pero le diagnosticaron erróneamente amigdalitis . Y así, delante de sus padres, en casa, su situación siguió deteriorándose sin remedio. Perdió el conocimiento. Llamaron a una ambulancia que se equivocó de camino. Tras un infarto, Toby murió. Los hechos han salido ahora a la luz.

Los residentes temporales solo deben ser atendidos por un médico de cabecera si no requieren atención de urgencia en Reino Unido. Los médicos señalan que el joven tenía una temperatura normal de 36,1 grados, una frecuencia cardíaca de 102 y calificó su dolor en un ocho sobre diez. "No mostró ningún signo de sepsis y sus síntomas coincidían con los de la amigdalitis. Le dieron penicilina y le dijeron que regresara si no sentía una mejoría durante los próximos dos días.