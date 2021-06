Muere el youtuber Sir Kipsta tras una operación de corazón de siete horas: "El cielo ganó otro ángel"

Sir Kipsta , la estrella de YouTube, ha muerto a los 17 año s en el hospital. Ha sido su familia la encargada de dar la triste noticia. El joven, con una dolencia cardíaca, no ha superado una operación de corazón de siete horas.

Hace un mes, el joven había se confesaba en redes. "Después de lo que pensé que era una semana de progresión en el hospital, me han golpeado con noticias muy, muy duras para un joven de 17 años. Me evaluaron y me trasladaron a la lista de trasplantes de corazón urgentes, por lo que viviré en el hospital hasta que se realice el procedimiento".