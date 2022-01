Muere por covid Stewart Gulray, desarrollador de videojuegos británico

Stewart Gulray era un veterano desarrollador de videojuegos que vivía en Aberdeen, Escocia, y que fundó su propia compañía indepenmdiente, Just Add Water , en 2006. En ella publicó reconocidos videojuegos indies como 'Lumo', 'Volume' o 'I am bread', o las versiones remasterizadas de la mítica saga 'Oddworld' o la versión para realidad virtual de la saga 'Sniper Elite'.

"Stewart tenía un gran miedo a las agujas. En 25 años no se hizo un análisis de sangre. Evitó tratar de ir al médico en caso de que alguna vez necesitaran sacarle sangre, pero la verdad es que Stewart no estaba mal en los 25 años que lo conocí", ha contado su viuda a los medios locales y ha aprovechado para animar a todo el mundo a vacunarse para evitar muertes como la de su marido.



"Estaba en plena forma, podría haber perdido un kilo o dos como el resto de nosotros, pero realmente creía que iba a sobrevivir a este virus porque estaba sano. Antes de ser intubado me dijo: ‘No hay nada de qué preocuparse. Voy a estar bien. Solo necesito un poco de descanso’", añadió Bec, la viuda de Stewart.