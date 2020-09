La reciente muerte de la actriz japonesa Yuko Takeuchi , conocida internacionalmente por su papel en la mítica película 'The ring', ha vuelto a hacer saltar las alarmas en el país nipón ante la oleada de artistas y celebridades que están quitándose la vida en los últimos tiempos.

El fallecimiento de esta actriz no ha sido el único que se ha producido en los últimos meses. Las autoridades de Japón han alentado a la población a "pedir ayuda" en caso de dificultades tras la reciente oleada de suicidios de artistas que está sufriendo el país.

A mediados de mes la actriz Sei Ashina también se quitó la vida

Nacida en 1983 en la prefectura de Fukushima, su nombre real era Aya Igarashi. Comenzó su carrera como modelo e hizo su debut como actriz en 2002 con la serie 'Shiawase no Shippo ', de la cadena TBS. Cinco años después, Ashina participó en la que sería su primera producción internacional, la película 'Seda ', dirigida por François Girard y protagonizada por Michael Pitt y Keira Knightley.

Posteriormente, Ashina compaginó su carrera en cine y televisión, apareciendo en series como 'Saru Lock', 'Antacchaburu', 'Cleopatra na onna tachi', 'Kurokôchi', 'Nobunaga no Chef', 'Futagashira', 'Deijî rakku', 'ST: Scientific Task Force', 'Okusama wa toriatsukai chûi' y 'Hand of God'. La actriz tenía pendiente de estreno la nueva temporada de 'Aibo' y la ficción 'Theseus no fune'.