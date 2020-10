La policía de Florida, en EEUU, investiga la muerte de una pareja , Sabrina Marie Dumdei, de 37 años, y Zachary John Winton, de 34 años. El agente responsable del caso ha descrito la escena como “la más espantosa” que ha visto nunca en su trabajo. No descartan que él se suicidara tras asesinarla.

El padre de Sabrina Marie Dumdei fue a visitar a su hija a su casa en Bradenton Beach, Florida, después de no poder contactar con ella y descubrió la terrible escena según publican medios locales.

Los investigadores no descartan el crimen machista . "Estamos tratando de reconstruir lo que ocurrió. Pero ahora mismo parece ser un asesinato-suicidio", ha explicado Lenard Díaz, detective de la Policía local.

En un primer momento, no estaba claro qué causó las heridas de la pareja y tras las autopsias todavía hay muchas preguntas. El agente Díaz ha afirmado que "esta es probablemente la escena del crimen más espantosa en la que he trabajado, la peor que he visto en 37 años".