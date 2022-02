Espiral de muertes en Buenos Aires por el consumo de una droga adulterada: "Me nubló la vista, vomité sangre"

Las víctimas han relatado haber sufrido una intoxicación opiácea de graves consecuencias: "Después de consumir me agarró el dolor de panza, dolor de cabeza, se me nubló la vista… Empecé a tener vómitos, vómitos… Después vomité sangre, a lo último, y ya me asusté y me vine para el hospital", ha contado un afectado.