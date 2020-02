El muezzin apuñalado en una mezquita de Londres dice que perdona a su atacante

Con un vendaje en el cuello y el brazo derecho en cabestrillo, Maglad, de 70 años, regresó a la mezquita para rezar menos de 24 horas después de haber sido apuñalado. "Lo perdono. Lo siento mucho por él ", les dijo a los periodistas. "Lo hecho, hecho está. Es un ser humano y esta es mi fe. Lo que me pasó es mi fe", añadió.

El muezzin, originario de Sudán, dijo que creía haber visto al atacante orar en la mezquita. Al describir el ataque, indicó que "estábamos rezando y sentí que alguien me golpeaba por detrás. Él no dijo nada". "Sentí que la sangre fluía de mi cuello y es es todo. Me llevaron al hospital. Todo sucedió muy rápido", agregó.