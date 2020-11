Una mujer anoréxica que vive sola y sin ningún tipo de apoyo denuncia que no pueden tratar su enfermedad

Con un IMC de sólo 14,5 pasó varios meses en el hospital, siendo alimentada a la fuerza a través de un tubo porque su condición era muy crítica . " He sido abandonada completamente a mi suerte y mi alimentación es peor que nunca. En un buen día comeré entre cinco y diez pasteles de arroz, pero luego tomaré laxantes para que no se queden en mi sistema", explica en un medio local .

Hannah es consciente de que la anorexia está afectando seriamente a su cuerpo, y sabe que eventualmente sus órganos fallarán debido a la desnutrición. " Moriré si no consigo ayuda. La otra noche estaba vomitando sangre y fue horrible, siento que me han dejado sola para morir y da miedo", explicó.

"Quiero mejorar, de verdad. Odio vivir así. Pero simplemente no hay el apoyo que necesito disponible en Milton Keynes. Hay un servicio de desórdenes alimenticios, pero es básicamente un solo hombre. Y no parece haber ninguna otra terapia ", denuncia la afectada.

Hannah explica que estuvo en el hospital, pero no pueden curarla completamente: "Todo lo que pueden hacer es alimentarme por sonda. No pueden curarme. Tan pronto como me dan de alta, el tubo tiene que salir y yo no como".