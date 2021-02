Cada vez son más las mujeres chinas que posponen el nacimiento de sus hijos o deciden no tenerlos , pero una empresaria se ha desmarcado de la tendencia al dar a luz a siete.

Hasta hace seis años, la mayoría de las mujeres de China sólo podían tener un hijo. Sin el pago de las multas, los niños no habrían recibido sus importantísimos documentos de identidad .

Las familias numerosas son una rareza en China

Espera no estar nunca sola

La decisión de Zhang de dar a luz a un número tan elevado de hijos no se debe a una preferencia de género, dijo; sus dos primeros hijos fueron un niño y una niña. Simplemente espera no estar nunca sola.

El problema de la conciliación laboral y familiar

"Sé que quizá no pueda conseguir más logros en el trabajo", dijo. "Si me dedico por completo al trabajo, no podré cuidar de mi familia. Tengo que tomar una decisión".