Concretamente, dando cuenta del extremo al que puede llegar en algunos casos la sanidad estadounidense y su alto precio , lo que denuncia ahora es que, cuando en el mes de julio acudió por una lesión en la cabeza a la sala de urgencias del ‘ Emory Decatur Hospital ’, no solo estuvo sentada durante horas esperando a que la atendiesen , sino que además hubo de irse de allí sin que ningún médico valorase su estado.

“ Me senté allí durante siete horas. De ninguna manera iba a permanecer en una sala de emergencias sentada durante siete horas…” cuenta, explicando que fue en ese punto cuando, harta, decidió marcharse del lugar.

Con un soberano enfado, el mayor de los escarnios vino no obstante cuando a su casa le llegó, semanas más tarde, una factura de 700 dólares proveniente del hospital.

“ Ni siquiera me tomaron las constantes vitales, nadie pronunció mi nombre ”, denuncia Davis en declaraciones recogidas por Fox5 Atlanta , donde señala que, pese a ello, le cobraron por el mero hecho de estar allí.

“Les llamé y me dijeron que es el protocolo del hospital , incluso si solo estas allí y nadie te examina. Cuando entras y das tus datos, eso es todo… Te van a cobrar en cualquier caso”.

Ahora, después de que el propio hospital le explicase su protocolo y su normativa, indicando que “te cobran antes de que te vean, no por ser examinada”, Davis señala que, si ya de por sí antes se pensaba dos veces acudir al hospital… ahora lo hará todavía más.

“Soy muy reacia a ir al hospital ahora. Es como el último recurso. Ver que te pueden cobrar por cualquier cosa al azar no me invita a hacerlo. Y eso no es bueno”, lamenta tras su mala experiencia en el citado centro.