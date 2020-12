Una mujer lleva a su novio a juicio por no casarse con ella tras 8 años de novios y un hijo en común

Harta de seguir esperando una promesa que no llega, Gertrudis ha decidido llevar la situación a los tribunales para que sea un juez el que decida qué hacer con esa relación ya que no existe un acuerdo entre ellos.

En su defensa el novio aseguró que el problema es que no tiene dinero y no puede permitirse pagar una boda, algo a lo que la novia parece no entender.