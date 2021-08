Una mujer admite que guardó a su perro en el congelador tras dejarlo morir de hambre

El pelaje del perro estaba tan enmarañado que los inspectores de la SSPCA no pudieron distinguir qué tipo de raza era. El animal fallecido, llamado Cooper, no había sido ejercitado ni cuidado adecuadamente durante tanto tiempo que sus garras se curvaban debajo de las almohadillas de sus patas y había grumos de materia fecal en sus cuartos traseros. La autopsia reveló que Cooper había muerto de insuficiencia orgánica causada por desnutrición.

McNeil, de 40 años, que no compareció ante el tribunal el viernes, se declaró culpable de causarle a Cooper un sufrimiento innecesario al no brindarle la atención y el tratamiento adecuados. En particular, no lo alimentó adecuadamente, por lo que se le enmarañó el pelaje, las garras crecieron demasiado y quedó cubierto de heces y orina.