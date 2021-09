Una mujer logra escapar de un acosador enseñando una nota de auxilio en la recepción de un dentista

"Luego me dijo que después de mi cita me llevaría a casa", continúa narrando la joven. A pesar de las negativas de ella, que insistió en varias ocasiones en que no quería continuar hablando con él ni que la llevase en coche, él no dejó de insistir: "No, te llevaré a casa; yo conduje hasta aquí", volvía a repetir.