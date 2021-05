Una mujer embarazada salva a tres niños de morir ahogados en una playa de EEUU

"Estoy muy agradecida de haber estado donde estaba. No sé si habrían salido vivos si no los hubiera visto”, ha afirmado.

Las corrientes de agua habían obligado a salir del agua a un grupo de niños pero los tres protagonistas no pudieron. Dewitt los vió agitando los brazos y corrió hacia el muelle. Llamó al 911 mientras intentaba sacarlos del agua. “Corrí hasta el borde del muelle. Ni siquiera podían mantener la cabeza sobre el agua en ese momento. No creo que pudieran oírme. Yo no podía oírlos”, cuenta.

La mujer, embarazada de cinco meses, no lo dudó y se puso bocabajo en el muelle para sacar a los menores . “Les dije lo que iba a hacer…les pedí que me dieran la mano. Cada vez que la levantaban venía una ola y se los llevaba”, narra.

“La chica me miró y me dijo. 'Voy a morir'. Me hace llorar cada vez que pienso en ello. Le dije: 'Te lo prometo. No voy a dejar que mueras aquí. Te sacaré de esta agua." Y eso hizo.