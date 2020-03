Una mujer con síndrome de Down, candidata a las elecciones municipales en Francia

Por primera vez, una mujer con síndrome de Down es candidata a las elecciones municipales en Francia , en su localidad natal. Se llama Eléonore , tiene 34 años y se presenta en el equipo del actual alcalde, favorito de las encuestas.

Eléonore visita, acompañada de los medios, una pastelería francesa en Arras, donde se presenta a concejal. La joven de 34 años lleva toda la vida peleando para que el síndrome de Down que padece no le frene. Asegura que se acepta tal y como es y que no piensa sufrir más.