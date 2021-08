Una mujer tira por la ventana al bebé recién nacido de su compañera de habitación de hospital

Alina Araslanova , de 29 años, ingresó en un hospital de la ciudad rusa de Sterlitamak para dar a luz a su segunda hija. Allí, arrojó por la ventana a Volodya, el bebé recién nacido de su compañera de habitación desde un tercer piso. El pequeño, que no tenía ni un día de vida, no sobrevivió al impacto.

Araslanova compartía habitación con Viktoria Ivanova que acababa de ser madre de su tercer hijo. El lunes, aprovechando que su compañera había salido un momento, cogió a su hijo y lo arrojó por la ventana de la habitación, ubicada en un tercer piso , según publica el diario británico ‘ The Sun’ .

La tragedia, según explica la Dirección de Investigaciones, no se pudo evitar: “No había rejas en las ventanas. No había nadie para evitar la tragedia”. No obstante, se ha iniciado una investigación para establecer las circunstancias que condujeron a Araslanova a tal atrocidad.