La víctima, una empleada de la limpieza, ha tenido que recordar lo vivido aquel 2 de junio de 2016 durante el juicio celebrado en Matosinhos, Oporto. La mujer ha contado en la Corte las torturas a las que se vio sometida durante 10 horas, por la llamada ‘reina’ de la droga de Oporto y su expareja.



A las ocho de la mañana de aquel día, dos mujeres se le acercaron con una pistola taser y la dejaron inconsciente, luego todo fue dolor y sufrimiento. La metieron durante horas en el mar de madrugada, la golpearon repetidamente con una palanca de hierro, la obligaron a permanecer sentada sobre ortigas, todo por encontrar una bolsa de droga que había desaparecido.



“Fue a buscar un cuchillo y me dijo que me cortaría las orejas”, relató la víctima, según afirma CMjournal. Al parecer, la acusada, su expareja y su hijo, le pidieron que guardar durante tres días la bolsa con droga y a cambio recibió 100 euros, por lo que la mujer decidió esconderlo detrás de uno de los armarios de la casa, pero cuando fueron a recuperarlo ya no estaba. Durante todo el secuestro, que duró desde las 8.00 de la mañana hasta las 6.00 de la madrugada, los agresores pretendían que la mujer confesase su paradero, pero ella no lo sabía, según afirma.



“Ya no tenía fuerzas, ni si quiera podía sentir mi cuerpo”, relataba entre lágrimas tras recordar el sufrimiento vivido.