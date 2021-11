El marido de Paula, Neil, de 51 años, dijo que la muerte de su esposa ha puesto "patas arriba" las vidas de él y de sus tres hijas, Ashleigh, de 19 años, Millie, de 17, y Maisie-Grace, de 10. "No podía creerlo cuando la doctora me llamó y me dijo que tenía el peor caso de coronavirus que habían visto desde el inicio de la pandemia. Todo sucedió rápido y perder a Paula es muy difícil de asimilar", señaló.