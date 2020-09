Las mujeres afganas van al gimnasio con la nigah y rompen el tabú

Detras de este gimnasio esta ella, Maryam Durani, una activista de los derechos de las mujeres de 36 años que lleva mucho tiempo luchando por sus derechos en Afganistán. Su tarea no es nada fácil en un país, donde todavía se siente la pesada influencia de los talibanes tras gobernar desde 1996 al 2001. Así ha contado esta experiencia y de las reacciones entre los hombres: "Lo que me molestó fue la reacción negativa de los hombres a nuestro club. Incluso me insultaron porque pensaron que estaba en contra de la Sharia" ha contado Durani.



Ahora, poco a poco la sociedad se va a abriendo y estas iniciativas empiezan a estar mejor vistas. Incluso algunos hombres admiten que "estos clubes son beneficiosos para la salud de las mujeres y con el ejercicio, algunas enfermedades se curarán. No nos oponemos a esos clubes de mujeres y queremos más".