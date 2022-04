Solo las mujeres, los niños y los ancianos pueden salir de Ucrania desde que comenzó la guerra. Son refugiados como Verónica, que desde España cuenta el horror que se vive allí. Sin embargo, hay un grupo de mujeres que permanecen atrapadas por un problema burocrático. Son mujeres trans cuya identidad de género no está reflejada en su pasaporte.



La identidad de género de las mujeres trans en Ucrania no coincide con el sexo indicado en el pasaporte. Eso hace que no puedan salir de su país, en guerra desde hace más de un mes, según informa Larepublica.



Zi Faámelu explica que en su pasaporte figura como de sexo masculino. Las autoridades obligan a las personas como ella a permanecer en Ucrania por la ley marcial que dicta que los hombres de 18 a 60 años no pueden cruzar la frontera.