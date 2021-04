Multada la primera ministra noruega por festejar su cumpleaños violando las restricciones contra el covid

Solberg no estuvo en el restaurante, porque tenía una cita médica en Oslo, aunque sí estuvo presente al día siguiente. La policía noruega, sin embargo, considera que ella organizó ambos eventos y al ser la jefa de Gobierno merece una multa.

El jefe policial regional Ole B. Sæverud explicó a los medios que " Solberg es la persona electa más destacada del país. La policía estima que es correcto reaccionar con una multa" y aunque la ley es igual para todos, "no todos son iguales" , subrayó el agente. "El hecho de que Solberg sea la cabeza visible de las medidas del Gobierno contra la covid-19 justifica el castigo."

"Yo, que todos los días le hablo a los noruegos de las reglas, debería conocerlas mejor. Pero la verdad es que no lo he hecho lo suficientemente bien y no sabía que cuando una familia sale junta y son más de diez, entonces debe ser considerado un evento", dijo entonces Solberg a la cadena pública.