Militares disparan en Myanmar contra un grupo de manifestantes en plena calle

La oposición birmana pronostica el próximo reconocimiento internacional a su Gobierno de Unidad Nacional

Aunque el "ministro" no ha mencionado específicamente los países involucrados , ha dejado caer que entre ellos "se encuentran algunos países occidentales así como un país miembro del mundo árabe que participó en la Primavera Árabe, al que respetamos y envidiamos muchísimo", ha manifestado en relación a la ola de protestas de la pasada década contra los regímenes dictatoriales de la región.

En las últimas horas el también designado como "Ministro de Cooperación", el doctor Sasa, ha instado a los gobiernos internacionales que se nieguen a reconocer la legitimidad "que tanto anhela la junta militar" mientras que el "ministro de Exteriores", Zin Mar Aung escribió una columna en 'The New York Times' en la que pidió a los países, especialmente a los vecinos de Birmania, que reconozcan formalmente al nuevo gabinete, informa el portal Myanmar Now.