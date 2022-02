Vanesa Martínez, madre de una niña nacida por subrogación, pide ayuda a España desde Kiev

El nacimiento de la hija por gestación subrogada de Vanesa Martínez se ha producido en la mañana de este sábado en la capital de Ucrania, Kiev , una noticia que la familia ha esperado por meses pero que ahora llega entre llamados al Gobierno de España para que "proteja" a la menor , que no ha podido ser registrada al no funcionar las instituciones de la ciudad.

Desde que el jueves empezase la invasión de Rusia en Ucrania, Martínez no había podido hablar con esta empresa , que sí ha podido comunicarse este sábado para informarle del nacimiento, pero cuyos trabajadores le han explicado que no podrán mantener un contacto fluido al encontrarse intentando "sobrevivir y con sus familias".

No obstante, la entidad en cuestión ha relatado a Martínez y su familia que no ha podido registrar a la niña porque solo se encuentra en funcionamiento el hospital. "Mi hija no tiene nombre, no tiene nada para poder recogerla", ha alertado al respecto la española.