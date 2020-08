Nagasaki pide al mundo que su ataque nuclear sea el último

Este domingo, 500 personas rindieron homenaje a las víctimas del bombardeo de Nagasaki. Una ceremonia de conmemoración atípica debido a las fuertes medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus. Uno de los supervivientes, Shigemi Fukahor, ha advertido que no puede volver a pasar: “Fue difícil para mí deshacerme del miedo de ser el próximo en morir. No quiero que nadie se sienta así nunca más”.