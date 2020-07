Naomi Campbell luce figura a sus 50 años paseando sin ropa por el metro de Nueva York

Una publicación compartida de Valentino (@maisonvalentino) el 22 May, 2020 a las 9:01 PDT

"Nunca me gustó la palabra retirada. No tengo intención de volver a usarla. Imagino que algún día se hará realidad, pero yo jamás utilizaré esa palabra para describir mi situación. Soy una persona extremadamente activa, me gusta mantenerme activa y creo que siempre lo haré", señaló en una entrevista la modelo ante de cumplir los 50 años.