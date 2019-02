Muerte de Natacha Jaitt: el abogado del dueño del local Xanadú descarta el homicidio

El letrado ha especificado que él aún no ha visto los vídeos, pero que por las referencias que tiene de estos puede asegurar que son "la prueba fundamental que terminó de convencer a los fiscales de que fue una muerte trágica pero no adjudicable a un homicidio ".

Una de las primeras cosas que vieron los fiscales y la policía la misma madrugada del sábado a pocas horas de ocurrida la muerte de Jaitt fue a uno de los testigos cruzando la calle y haciendo una maniobra de descarte de algún objeto, algo que ese testigo no dijo en su declaración. "Se lo ve haciendo un movimiento típico de descarte en una zanja llena de agua. Si tiró droga no lo vamos a saber porque no se observa en las imágenes y porque se hizo una requisa en el lugar con bomberos y no se halló nada relevante", ha subrayado una fuente judicial.