Sin rastro de la modelo Natalia Buitrago tras un viaje: lleva más de 50 días desaparecida

En un vídeo, remitido al medio colombiano 'El Tiempo', su madre, Claribel Moreno denuncia: "Mi hija me comenta el día 12 agostó que por motivo de su cumpleaños viaja a la ciudad de Cartagena. El 17 de agosto me dice que sale para un paseo a islas del Rosario y que no se va a demorar sino 4 días. El 18 me comenta cuando ya va de salida. Ese día es la última vez que hemos tenido comunicación con ella".

Sobre la investigación del caso de su hija, Moreno dice que "el fiscal, el investigador del caso, dice que él no la puede buscar en Cartagena que porque él no tiene pruebas, no tiene indicios de que ella estuvo en Cartagena" y pide ayuda para dar con su paradero porque "a mi hija no se la pudo haber tragado la tierra, la he buscado en la Ciudad de Pereira, he viajado a Cartagena, he ido a llevar información al fiscal, lo he buscado… pero no hay resultados".