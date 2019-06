La modelo que denunció a Neymar por violación asegura que aceptaría sus disculpas, pero no quitará la demanda

Además de los detalles del polémico encuentro, Najila asegura que aceptaría las disculpas de Neymar, pero de ninguna manera quitaría la demanda que tiene puesta al brasileño por violación. Ante la pregunta, lo perdonaría, ella señala: “¿Por qué no?, todo el mundo puede errar”

La modelo asegura que nunca volvería a tener la misma admiración por el futbolista, aunque la perdone. Durante la entrevista explica el sentimiento de culpa con el que tiene que luchar: “Tengo que lidiar con lo que siento…me quedé avergonzada, me quedé mal, me sentí una basura, culpable, muy culpable, porque yo fui a él, quise quedar con él”

Recibe amenazas

Najila remarca que fue el propio Neymar quien llevó a la esfera pública el caso, cuando hizo públicos mensajes y fotos: “Él me expuso de manera ridícula, me atacó para salir ileso de lo que me hizo. Él se puso en eso y lo llevó todo a lo público. Si él era inocente y yo le estaba acusando falsamente, tenía que haberlo probado por medios legales. Ha querido humillarme al exponerme y así intentar que renunciara a mi lucha"