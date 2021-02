La NHS británica critica a Gwyneth Paltrow y su dieta para las secuelas del covid

Pero el profesor Stephen Powis, director médico nacional del NHS en Inglaterra, no parece estar muy de acuerdo con esa dieta y ha apostado por la ciencia seria no sin antes criticar a la actriz al señalar que "los influencers tienen una responsabilidad. Al igual que el virus, la desinformación traspasa fronteras, muta y evoluciona". Más claro agua. "YouTube y otras plataformas de redes sociales tienen una verdadera responsabilidad y una oportunidad aquí. En los últimos días, he visto que Gwyneth Paltrow está sufriendo los efectos de covid. Le deseamos lo mejor, pero algunas de las soluciones que recomienda no son realmente las que recomendaríamos en el NHS. Necesitamos tomarnos en serio el coronavirus y aplicar ciencia seria".