Nigerianos adinerados “piden pizzas a Londres para recogerlas en el aeropuerto” más de 6.000 kilómetros después

Lo ha denunciado el propio ministro de Agricultura de Nigeria, Audu Ogbeh : “hay nigerianos que usan sus teléfonos para comprar pizza en Londres para que la traigan con British Arways por la mañana y recogerla en el aeropuerto… por ridículo que suene”. Lo hacen, asegura, como símbolo de "estatus social", para exhibir poder. Sus palabras, no obstante, se han propagado con rapidez por las redes sociales, donde incluso la compañía aérea ha contestado a los mensajes jocosos que reparan en ese servicio de envío a domicilio previo vuelo de más de 6.000 kilómetros.

No obstante, y como era de esperar, en las redes sociales no han podido pasar por alto sus palabras al respecto de aquellos que están encantados de esperar a que un vuelo de más de 6.000 kilómetros les lleve al aeropuerto local una pizza para exhibir poder económico y social. Incluso la propia compañía aérea British Arways se ha pronunciado después de que un usuario, en tono jocoso, preguntase por qué no han avisado a los nigerianos de que “tienen un servicio de envío de pizza” en el país y si hay una aplicación para eso.