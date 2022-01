Su hija de 9 años muere en China golpeada accidentalmente por un compañero de clase y donan sus órganos

El padre de Ya Tong se quejó de que los profesores no hubieran detectado el problema mucho antes o no le hubieran avisado justo después de que su hija recibiera el golpe. "Me dijo que se olvidó de almorzar al mediodía. Esa es la última frase que me dijo mi hija", cuenta el padre, que ha decidido donar todos los órganos de su hija. "No quiero ser un héroe. Sólo quiero dejar que el corazón de mi hija siga latiendo", afirma.