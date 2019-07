Una niña inglesa termina con los pies destrozados tras utilizar unas cangrejeras durante 10 minutos

Una niña ha sufrido las consecuencias de no utilizar un calzado adecuado durante el verano en Hull, Reino Unido. La pequeña Poppy Hallet estuvo más de tres semanas sin caminar correctamente por pasar tan solo diez minutos con unas cangrejeras de goma.

La mujer ha compartido lo ocurrido a través de Facebook en respuesta a una historia similar que tuvo lugar en Reino Unido. La madre de la pequeña decidió tirar los zapatos y asegura que no los volverá a comprar más. “Cuando mi hija ve los zapatos de gelatina dice: ‘mamá son los zapatos que me lastiman los pies’. No los puede ni mirar”, ha concluido.