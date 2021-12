Un niño de 5 años es asesinado a golpes en Argentina: la madre y su novia están detenidas

Por su parte, Christian Dupuy, papá de la víctima, confirmó que mantenía una disputa con su expareja por la custodia del niño , y dijo que a pesar de su insistencia la Justicia le otorgó ese derecho a la madre . Dupuy aseguró que no estaba al tanto del maltrato constante al que era sometido su hijo, ya que cuando aparecía con alguna herida en su cuerpo, las mujeres hoy detenidas le decían que se había lastimado jugando.

"La Justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre, por más abogados y mediaciones que realicé", dijo el joven en una publicación en su cuenta de Facebook. "Perdóname, hijo, no llegué a tiempo […] Te amo. Perdóname por no poder hacer nada", añadió.