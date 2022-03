Un niño de cinco años es hospitalizado de urgencia tras pasarse todo el día vapeando en el colegio

La joven se está recuperando en su casa, tras pasar una semana hospitalizada, y todavía corre el riesgo de sufrir un ataque al corazón debido a la tensión en sus pulmones débiles, según los informes. "Mi condición comenzó a empeorar muy rápidamente. Me dijeron que me pondrían un ventilador y no fue suficiente, por lo que me pusieron soporte vital", comentó la joven.