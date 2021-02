"Cuando iba a abrir la puerta, oí una explosión. Me puse nerviosa , pero pensé que algo se había caído", explicó Eloísa en medios locales . " Mi marido gritó y dijo que Jake se había electrocutado ", añadió.

Una sentida despedida

En un post de Facebook, Mharc Louise Angara, tío de Jake, describió a su sobrino como un niño cariñoso , inteligente y obediente. "No puedo imaginarme ir a casa sin que Jake me reciba", escribió en el post. Mharc también ha solicitado ayuda financiera para los gastos del entierro de su sobrino.

También en la misma red social, Eloisa se despidió de su hijo: "Guíanos siempre, por favor. Todo es tan pesado y doloroso. No sabemos de dónde sacaremos fuerzas después de lo ocurrido. Te echamos de menos... te queremos. Ahora eres nuestro ángel ".

Los alargadores, solo en caso necesario

Joe Zaldarriaga, portavoz de la compañía eléctrica Meralco, advirtió sobre el uso de los alargadores: "Pueden producirse accidentes si se tocan o si se introduce un objeto o un dedo en ellos cuando se colocan dentro de una toma de corriente", dijo. "No los utilices si no son realmente necesarios porque no son realmente seguros", sentencia el experto.