Un niño de 9 años muere protegiendo a su madre en un tiroteo: "Recibió las balas por ella"

"Mi ángel salvó a su madre de morir", dijo a 'USA Today' el padre de Matthew, Rafael 'Ralphie' Farias: "Recibió las balas por ella". El niño, que estudiaba tercer grado en la Primaria Hoover en Santa Ana, había cumplido 9 años el pasado 21 de febrero. Además de Matthew, Luis Tovar, de 50 años, su hija, Genevieve Raygoza, de 28, y Leticia Solis Guzman, de 58, murieron en el tiroteo.



Según los informes, el sospechoso, Aminadab Gaxiola González , de 44 años, se enfrenta a cuatro cargos de asesinato y tres de intento de asesinato. El padre del niño admite que todavía intenta entender cómo el tirador pudo asesinar a un niño inocente: "Estoy tan sorprendido. Nunca he conocido a esta persona, es un animal", dijo Rafael a USA Today . "La gente inocente no merece morir. Era mi único hijo, mi vida. Es desgarrador que ya no esté aquí", se lamentaba.