Un niño de siete años se rapa la cabeza para que su amigo con leucemia no sea el único sin pelo en la escuela

Olly quiso tener un gesto de amabilidad con él, para que no sintiera que era el único en la escuela sin pelo y su ánimo no decayese. "Cuando Tommy-Lee no tenía cabello, me sentía triste y no quería que estuviera solo. Quería ayudar a Tommy-Lee porque tiene cáncer y quería que el cáncer desapareciera", explica. Ahora ambos son inseparables. "Somos los mejores amigos y siempre nos cuidamos en todo lo que hacemos. Tommy-Lee siempre será mi mejor amigo y lo apoyaré siempre que pueda", manifiesta Olly.