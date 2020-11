Un niño de 6 años que se tragó varios imanes de juguete sobrevive tras someterse a una cirugía de intestino

Cameron Moreau, un niño de 6 años de Nueva Jersey , Estados Unidos, tuvo que someterse a una cirugía de intestino después de tragarse varios imanes de juguete. Los médicos no podían averiguar cuál era la causa de la enfermedad hasta que los rayos X revelaron que el pequeño se había tragado las bolas magnéticas.

El menor había recibido por su cumpleaños este año un kit 'Sky Magnets'. Jessica Hernández, su madre , nunca pensó que podía pasar algo parecido antes de comprar el regalo, según explicó a NBC New York . "Nunca pensé que se llevaría eso a la boca. Ni siquiera sabía cómo reaccionar", comentó la progenitora.

Casius Moreau, hermano mayor de Cameron, estaba 'peleándose' con el pequeño por el popular juguete antes del incidente. El hermano menor, entonces, le dijo que lo había escondido donde nadie pudiera encontrarlo. "Me di la vuelta y él estaba sentado ahí mirándome con una gran sonrisa en su rostro. Yo estaba como, ¿qué hiciste? Él dijo, 'Nada'. Miré alrededor de la habitación y no había desorden ni nada y estaba limpio, así que dije 'Oh, está bien'", declaró Casius.