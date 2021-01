9.000 niños murieron en orfanatos para madre solteras de Irlanda entre 1922 y 1998

La "muy alta tasa de mortalidad infantil" durante el primer año de vida de los bebés e n los orfanatos "es probablemente el rasgo más inquietante de estas instituciones", ha señalado el documento, recogido por el diario 'The Irish Times'.

Niños 'ilegítimos'

El informe, de unas 3.000 páginas, menciona algunos orfanatos en particular. Así, en el de Bessborough, ubicado en Cork , el 75,1 por ciento de todos los niños que fueron admitidos o nacieron allí en el año 1943 murieron en su infancia.

Incidencia mucho mayor de mortalidad

No obstante, la tasa de mortalidad más alta de todos los orfanatos es la de Sean Ross, ubicado en Ros Cré , que estuvo operativo entre 1931 y 1969. Un total de 1.090 niños de los 6.079 que vivían allí entre 1932 y 1947 fallecieron, un porcentaje del 79 por ciento.

En sus conclusiones, el trabajo hace hincapié en que los orfanatos "no salvaron" las vidas de los niños 'ilegítimos' antes de 1960. De hecho, censura, "parece que redujeron significativamente sus posibilidades de sobrevivir". Las tasas de mortalidad infantil no solo no sólo eran públicas, sino que "eran conocidas por las autoridades nacionales y locales de la época y registradas en publicaciones oficiales", remacha.