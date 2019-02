Envían a los niños al campo para que no respiren aire contaminado en Mongolia

"La contaminación del aire agrava las enfermedades respiratorias y los niños menores de cinco años son más vulnerables ya que sus órganos aún no están maduros", puntualiza Bolormaa Bumbaa, médico del hospital de niños del distrito de Bayangol en Ulaanbaatar.

Las familias ya han creado un grupo de presión conocido como Moms and Dads Against Smog. Mandakhjargal Tumur, coordinador del grupo, ha subrayado que al ver que las protestas que se han organizado en Ulaanbaatar han sido ignoradas, ahora se centran en impulsar a los residentes de la zona a tomar medidas de protección. "No creo que el gobierno haga lo suficiente para reducir la contaminación en los próximos años. Es por eso que ahora nos estamos enfocando en crear conciencia", añade.