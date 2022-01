Novak Djokovic rompe su silencio para dar las gracias y decir que quiere jugar el Open de Australia

Novak Djokovic da las gracias al juez por revocar la cancelación de su visado

El Gobierno de Australia ha recurrido la decisión del juez y aún puede revocarle el visado

La madre de Novak Djokovic cree que la decisión del juez es la mayor victoria del número uno

Novak Djokovic, número uno del mundo y ya referente antivacunas mundial se ha mostrado "agradecido" por la decisión del juez, que le permitirá jugar el Open de Australia, a la espera de lo que decida el ministro de Inmigración australiano, y por el apoyo masivo mostrado por sus seguidores tanto en las calles australianas como en el resto del mundo.

"Estoy muy agradecido de que el juez revocase la cancelación de mi visado. Pese a todo lo que ha ocurrido, quiero quedarme y competir en el Open de Australia. Sigo centrado en ello. He volado hasta aquí para jugar en uno de los torneos más importantes que tenemos delante de unos aficionados increíbles. Ahora mismo no puedo decir más que GRACIAS a todos los que me habéis apoyado hasta el final y que me habéis dado coraje para mantenerme fuerte", ha señalado 'Nole'.

Con la incógnita de la decisión final del ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, que aún puede retirarle el visado después de que el Gobierno de Australia ha recurrido el fallo del juez Kelly, la familia Djokovic ha apuntado el "maltrato" sufrido por Novak.

"Novak no hizo nada en contra de las leyes australianas, pero fue maltratado de la forma que hemos visto, y conoceremos más detalles pronto. Hubo un momento que no sabíamos si estaba bien, no podíamos hablar con él. Entiendo que todas las madres sabrán lo preocupada que estaba. Es la mayor victoria de su carrera, más grande que cualquier Grand Slam", ha expresado su madre.

"No tenemos nada en contra de los australianos y sabemos que muchos de ellos nos apoyan. Dio dinero para que los tenistas que perdieron en primera ronda pudieran volver a casa. Ese es Novak, es la encarnación de la bondad y lo que el ser humano puede dar. Los que tenían algo en su contra no tienen corazón. Pero se dieron cuenta que no podían oponerse a la mayoría. Desde todas las partes del mundo han apoyado a Novak", ha añadido su padre.

Paralelamente, su hermano ha apuntado que Djokovic ya ha entrenado sobre suelo australiano y también ha querido agradecer el apoyo de sus seguidores. "Gracias a todo el mundo, la gente se ha alzado en defensa de Novak y hemos visto las imágenes frente al hotel en que ha estado retenido. También gracias al juez Kelly, que fue minucioso y neutral", ha matizado Djordje.

La decisión y los argumentos del juez

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, ha ganado la apelación contra la decisión de denegarle un visado en el Tribunal del Circuito Federal de Australia, por lo que será liberado tras su retención en un hotel de Melbourne y podrá disputar el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada. Durante la vista, el juez pidió que la Fuerza Fronteriza de Australia que tomase "las medidas que sean necesarias" para llevar este lunes "al solicitante a las instalaciones especificadas por sus abogados". La audiencia se retrasó por problemas técnicos con el enlace de vídeo del tribunal, pero los abogados de Djokovic comenzaron a presentar su caso ante el juez Kelly, quien le preguntó a la corte "¿Qué más podría haber hecho este hombre?", y dijo que estaba "agitado" por el tema.

"Aquí, un profesor y un médico eminentemente calificado proporcionaron al solicitante una exención médica. Además de eso, esa exención médica y la base sobre la cual se otorgó fueron proporcionadas por separado por un panel de especialistas independiente adicional establecido por el gobierno del estado de Victoria y ese documento estaba en manos del delegado", indicó el juez Kelly.

El abogado de Djokovic, Nicholas Wood, argumentó que el aviso de intención de cancelar la visa fue defectuoso porque se hizo sobre "una combinación confusa de dos motivos". El abogado del gobierno australiano, Christopher Tran, aseguró que Djokovic respondió al aviso. En documentos judiciales presentados por los abogados de Djokovic se reveló que el jugador había sido infectado por COVID-19 en diciembre de 2021. Los documentos decían que el contagio era la base de la exención médica de Djokovic.