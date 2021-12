Nueva York se suma a la vacunación obligatoria: el sector privado tendrá que administrarse la dosis

De Blasio también ha anunciado que, desde el 14 de diciembre, las autoridades requerirán una prueba diagnóstica de la covid-19 para que niños de entre cinco y once años cenen en el interior de restaurantes, gimnasios e instalaciones de entretenimiento. Además, el certificado de vacunación únicamente será válido con las dos dosis de la vacuna desde el 27 de diciembre, y no con una como hasta el momento, según ha recogido 'The Hill'.