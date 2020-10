Obama apoya a Biden y critica a Trump por desconocer la realidad de lo que ocurre en el país

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha cargado este sábado 24 de octubre contra Donald Trump durante un mitin en apoyo a Joe Biden celebrado en Florida. Obama ha criticado la campaña del actual presidente norteamericano y se ha mofado de él por haber abandonado una entrevista en el programa de televisión '60 minutes' al no tener una respuesta para la pregunta sobre la prioridad en un segundo mandato.

Trump y Biden enfrentan visiones sobre la migración

" Donald Trump no ha hecho sino abusar de la máquina que construyó Obama ", explica la abogada especializada en migración Amy Maldonado, a la cadena CBS. Las cifras hablan por sí solas. Trump ha deportado a casi 750.000 personas desde que llegó al poder hace cuatro años. A mediados del mandato de Obama, más de 400.000 fueron deportadas en un solo año. "Barack Obama sigue siendo el 'deportador en jefe' y dudo mucho de que Trump pudiera igualarle aunque ganara las elecciones, porque no es tan competente", añade Maldonado.

Biden, por lo tanto, se enfrenta a un problema que no se limita estrictamente a Donald Trump ni a sus políticas regresivas. "Biden debe deshacer el daño creado", indica por su parte el integrante de la plataforma política sobre migración creada por el exvicepresidente estadounidense, Javier Valdés. "Cuando digo 'daño' no me refiero solo al que ha ocurrido durante Trump. Es verdad que le ha inyectado esteroides, pero estamos ante un problema histórico", señala a la misma cadena.